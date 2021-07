Domenica 25 Luglio 2021, 05:02

L'INIZIATIVA

In una sua omelia papa Francesco definì le Beatitudini la legge dei liberi' ed è proprio alle Beatitudini che cercheremo di avvicinarci in questa nuova esperienza spirituale che vivremo dal 20 al 27 agosto a Folgaria, in Trentino, presso la Casa Alpina della Diocesi di Cremona, a noi ben nota, con la sua cappella e suoi ampi spazi adatti alla riflessione e alla preghiera. Lo annuncia don Alessandro Scarda, responsabile della Pastorale vocazionale dell'Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, illustrando il tema di questa settimana di fraternità: Le Beatitudini: la legge dei liberi. È un'esperienza, spiega il sacerdote, proposta a giovani e adulti di un'età compresa tra i 20 e i 35 anni e non solo della nostra comunità diocesana. Tant'è vero che tra i primi iscritti vi è un ragazzo della Diocesi di Città di Castello.

E' un anno molto difficile a seguito della pandemia evidenzia il responsabile della Pastorale vocazionale , ma possiamo dire che il Covid-19 abbia messo più voglia di partire, approfittando anche del periodo estivo dove dovremo essere un po' più tranquilli. Questa settimana di esercizi si pone da sempre come uno spartiacque tra la conclusione dell'anno pastorale passato e l'inizio di un nuovo anno, che vedrà riprendere il cammino verso il mese di ottobre».

