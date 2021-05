3 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







L'INIZIATIVA

«Il PiediBus del BenEssere riparte nel rispetto delle norme anti-Covid. Camminare in compagnia può aiutare a contrastare gli effetti negativi, sul fisico e sulla psiche causati dalla pandemia». Tornano, dopo mesi di stop, le passeggiate per le vie della città. Con qualche regola in più rispetto al passato, perché l'emergenza non è finita e serve rispettare alcuni accorgimenti per uno svolgimento delle camminate in sicurezza. Per la presenza dell'orario di coprifuoco, spazio maggiore alle uscite pomeridiane. La prima passeggiata si svolgerà infatti oggi alle 18 a Monteluce: un percorso urbano-naturalistico nel verde della Valle del Giochetto. «L'iniziativa è gratuita, aperta a tutti ha scritto la coordinatrice Erminia Battista annunciando l'evento -. Ognuno cammina sotto la propria responsabilità, con il gilet ad alta visibilità. Si raccomanda di portare la mascherina e scarponcini da trekking». Proprio sulle regole da seguire, è stato diffuso un vademecum per i partecipanti. Fra le indicazioni, è specificato che «è necessario portare la mascherina (anche di riserva, gel disinfettante e gilet ad alta visibilità». Poi «evitare abbracci e strette di mano, mantenere la distanza di almeno 2 metri in cammino, indossare la mascherina quando la distanza è inferiore ai 2 metri (non deve comunque mai essere inferiore a 1 metro)». Particolare attenzione anche a sintomi ascrivibili al Covid che, se presenti, comportano l'impossibilità di partecipare agli eventi.

Ri.Ga.