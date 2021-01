L'INIZIATIVA

GUBBIO È stato varato il primo concorso internazionale giovani liutai Città di Gubbio, per iniziativa dell'associazione culturale Archè con il sostegno del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. E' rivolto a liutai non oltre i 40 anni e non solo professionisti. La consegna delle opere in gara è prevista entro il 26 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione è annunciata per il 31 gennaio al teatro comunale. Per informazioni e adesioni si può consultare il sito https://www.spazioliuteria.it/concorso/ nella pagina appositamente dedicata. Il concorso rentra nel progetto Spazio Liuteria, visto come un incontro tra storia, artigianato artistico nella pluridecennale esperienza didattica iniziata nel 1978 grazie a Guerriero Spataffi. Lo spazio è inteso come tempo con la progettazione, costruzione e restauro degli strumenti. La cerimonia del 31 gennaio sarà a porte chiuse, causa l'emergenza sanitaria, con la sola presenza della giuria presieduta dal professor Maurizio Ceccarelli che decreterà il vincitore delle due categorie in gara: violino e chitarra classica. Sono già iscritti una decina di artisti da varie parti del mondo. In palio ci sono 500 euro per il vincitore di ciascuna categoria, oltre che una targa di riconoscimento.

La giuria vede, insieme a Ceccarelli, i maestri liutai Ildebrando Minelli e Gabriele Ballabio (attuali docenti del corso di liuteria riattivato lo scorso ottobre e ora momentaneamente sospeso), con Luca Piccioni e Giuseppe Quagliano, oltre a due esperti musicisti dei rispettivi strumenti in concorso, la violinista Katia Ghigi e il chitarrista Ciro Carbone. Il progetto della scuola di liuteria è stato voluto per preservare una memoria antica, quella liutaia eugubina, documentata già dal XVI secolo e confermata con la scuola maestri liutai Città di Gubbio attiva dal 1978 al 2014, oggi trasportata al presente e quindi ripresa con un corso di formazione sull'artigianato artistico della liuteria classica e moderna e, appunto, il concorso per giovani liutai. Il programma didattico si fonda su lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in laboratorio, con lo studio dell'evoluzione storica degli strumenti musicali ad arco e a pizzico, classici e moderni, e alla metodologia di costruzione (disegno tecnico, processi di verniciatura, archettistica, tecnologia del legno, chimica e fisica). Le esercitazioni pratiche riguardano invece la costruzione vera e propria degli strumenti musicali a corda. Il sindaco Filippo Mario Stirati si è impegnato fortemente per rilanciare un settore della cultura e dell'artigianato che in passato ha dato lustro a Gubbio, facendone un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale. Questa operazione ha proprio l'obiettivo di gettare nuove solide basi per riannodare i fili della tradizione.

Massimo Boccucci

