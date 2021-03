5 Marzo 2021

L'INIZIATIVA

È iniziato da un paio di settimane l'ideale viaggio organizzato dalla International Wine Tourism Conference per sostenere e rilanciare il turismo del vino e giovedì 18 toccherà all'Umbria sfruttare questa importante vetrina. L'appuntamento sarà ovviamente online e inizierà alle 17.00: Wine Tourism in Umbria: Land, Culture, Hospitality, questo il titolo dell'incontro, sarà l'occasione per mostrare al mondo cosa è in grado di offrire la regione agli appassionati del buon bere. Testimonial d'eccezione sarà Chiara Lungarotti, vice presidente del Movimento Turismo del Vino Umbria e titolare delle Cantine Giorgio Lungarotti di Torgiano: «Sono molto felice e orgogliosa di poter spiegare che cosa significa il turismo del vino per la nostra regione - ha dichiarato - e soprattutto di poter raccontare il grande lavoro che le nostre cantine hanno fatto e fanno per promuovere l'Umbria del Vino. Il Movimento Turismo del Vino ha un'esperienza pluriennale in questo ed è in grado di garantire una qualità dell'accoglienza in cantina esemplare. Per questo auspichiamo che si possano riaprire presto le porte delle nostre cantine per accogliere i turisti del vino, con tutta la sicurezza necessaria, come abbiamo fatto la scorsa estate. L'associazione regionale, i produttori e tutto lo staff delle nostre aziende sono da sempre impegnati ad assicurare una fruizione enoturistica del territorio ricca e attenta». L'Umbria dunque accanto ad altre blasonate destinazioni internazionali selezionate dal IWINETC per l'edizione 2021 del Grape Escape Destinations, la conferenza internazionale dedicata alle più interessanti destinazioni enoturistiche nel mondo. Dal Portogallo alla Grecia, passando per luoghi culto come l'Armenia e la regione dello Champagne, o per destinazioni emergenti in ambito enoturistico come Bulgaria e Croazia.

Un percorso in 10 tappe che si concluderà idealmente proprio a Torgiano, patria di quel Rubesco Riserva Vigna Monticchio 2016 di Lungarotti che guida quest'anno la classifica dei 100 migliori rossi italiani stilata dal mensile Gentleman. Un momento importante per l'intero settore, dato che a fine febbraio la Regione dell'Umbria ha completato il quadro di riferimento normativo per disciplinare l'esercizio delle attività enoturistiche sul territorio umbro. C'è solo da sperare che le cantine potranno presto riaprire le porte ai turisti dopo la pandemia. Intanto la International Wine Tourism Conference propone un ricco programma di contenuti live e on-demand per far conoscere e promuovere il grande lavoro fatto dai professionisti del turismo enogastronomico in tutto il mondo, disponibili sul sito iwinetc.com. La partecipazione alla conferenza online in programma il 18 marzo è totalmente gratuita.

Michele Bellucci