Martedì 28 Dicembre 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

CITTA' DI CASTELLO Un anno di clausura in un calendario. Ogni mese un riferimento alla Bibbia, ai testi sacri, alla realtà. La felicità delle monache clarisse Cappuccine del Monastero di Santa Veronica Giuliani negli occhi di madre Chiara, una delle otto sorelle che popolano lo storico presidio di culto e cultura.

In via del tutto eccezionale, da dietro la grata di una piccola finestra del convento al Rione San Giacomo, la mascherina ben indossata, suor Chiara mostra il terzo calendario Laus Deo. Foto di Silvio Ficarra e Giuseppe Marsòner, stampa di Cartoedit e Petruzzi. «Le parole che troverete vogliono essere un invito a ritornare sulle pagine della Sacra Scrittura per scoprire quanto hanno ancora oggi qualcosa da dire alla nostra umanità», spiega. «La Bibbia ci insegna a vedere con occhi nuovi gli altri, il mondo, gli eventi anche drammatici dell'esistenza, è il paradosso del cristianesimo che vede negli inferi il luogo dove nasce il nuovo di Dio, il nostro augurio e la nostra preghiera è che tutti noi possiamo avere occhi che in qualche modo vedono l'invisibile anche e soprattutto nel buio della prova e della disperazione». Da gennaio a dicembre, scatti in bianco e nero (nella foto ndr) di momenti inediti di vita monastica affiancati da brani della Bibbia, testi sacri e considerazioni che legano passato e presente. Un modo inedito, dopo secoli di ferrea clausura, per comunicare con l'esterno e lanciare messaggi di grande impatto sociale. Un'idea completata dall'apertura di un profilo Facebook diventato riferimento social di fedeli e navigatori incuriositi dalla novità.

Walter Rondoni

