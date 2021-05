25 Maggio 2021

L'INIZIATIVA

CITTA' DI CASTELLO Certificazioni anagrafiche in un click. Nasce il portale per ottenere i documenti più richiesti direttamente su smartphone, tablet, pc. Stato di famiglia, residenza, cittadinanza, stato libero, anagrafico di nascita, di matrimonio, di esistenza in vita. Accedendo tramite Spid, Cie o Cns è possibile richiedere i certificati propri e quelli intestati ad un componente della famiglia anagrafica e compilare l'autocertificazione. Il documento verrà generato dal sistema come un file in formato pdf da scaricare e salvare sul proprio pc oppure da ricevere via e-mail o pec. La stampa del file contiene in calce il timbro digitale ne che permette il controllo formale attraverso un apposito software. La verifica può essere effettuata attraverso qualsiasi software per pc, tablet, smartphone di lettura di codici qr-code. Se il certificato è soggetto all'imposta di bollo (valore corrente 16 euro) l'utente dovrà applicare ed annullare la marca con data uguale a quella di emissione. Attenzione, però. I documenti emessi sono utilizzabili una sola volta. La riproduzione plurima è illecita, dunque i contravventori saranno perseguiti nelle forme e nei termini di legge. «L'esperienza del lockdown ha confermato la necessità di estendere la platea di chi dialoga ed interagisce con la pubblica amministrazione da remoto», commenta l'assessore ai Sevizi Demografici e di Stato civile Michela Botteghi che spiega: «Sarà sufficiente collegarsi al sito istituzionale www.comune.cittadicastello.pg.it, sezione Servizi on line, Servizi demografici-L'anagrafe in un click».

Walter Rondoni

