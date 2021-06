L'INIZIATIVA

CITTA' DI CASTELLO Cento produttori con appezzamenti di meno di sette ettari e sotto i quarant'anni di età. Sembrava un miraggio, invece domani e domenica Only Wine scende in campo al parco di Palazzo Vitelli Sant'Egidio, prima manifestazione enoica aperta al pubblico ed agli addetti, interamente outdoor nel rispetto delle norme anti contagio. E si propone come trampolino di rilancio di cantine duramente provate dalla crisi. Decisione presa da Ac Company, di Andrea Castellani, ideatore della rassegna in sinergia con Associazione Italiana Sommelier, nella figura del presidente regionale Sandro Camilli. Ospite dell'evento l'Agenzia Dogane e Monopoli con uno stand illustrativo per le cantine che desiderino intraprendere la strada dell'export o ricevere chiarimenti in tema di accise, considerata la peculiarità fiscale cui è sottoposto il vino, ma anche per i visitatori che vorranno conoscere le attività svolte ogni giorno da Adm.

Insieme ai funzionari dell'Agenzia, sarà presente il direttore territoriale Toscana-Sardegna-Umbria, Roberto Chiara. Un esperto del laboratorio chimico di Cagliari descriverà l'impegno di tale struttura ed i panel test sull'olio extravergine di oliva, informerà sulle analisi del vino e delle bevande alcoliche. «Ci presentiamo con dati alla mano, abbiamo raccolto elementi significativi grazie ad un questionario da cui estrapoliamo di un settore in forte difficoltà», anticipa Camilli. Quasi otto su dieci dei piccoli produttori di Only Wine hanno visto dimezzare il fatturato. La maggior parte, l'85%, ha da 0 a 5 dipendenti, il 5,3% oltre i dieci. Il 68% delle aziende ha al vertice un uomo, il 32% una leadership rosa. Solo il 13% viene dal sud, il 2% dalle isole. Ben il 76% ha avuto la possibilità di usufruirne dell'e-commerce. La maggioranza non ha avuto accesso ad agevolazioni statali (52,6%) e per molti l'assenza di turisti, la chiusura del mercato Horeca, la confusione normativa hanno creato non pochi problemi. La metà di espositori debuttano a Only Wine e più del 71% lo vive come una rinascita. Una grande responsabilità per l'evento, arrivato alla settima edizione. Costretto ad adeguare la logistica, non cambiano lo spirito ed i testimonial storici: Luca Martina, già sommelier campione del mondo, Francesco Saverio Russo, wine educator e blogger di Wine Blog Roll, Chiara Giannotti, wine educator e fondatrice di Vino Tv. Ma anche la storica Tipografia Grifani Donati incontra l'enologia. Domani, dalle 18,30, stampa con l'antico torchio dell'opera creata per l'occasione da Fabio Mariacci (verrà donata ai partecipanti), degustazione di vini e prodotti tipici umbri. Domenica, pomeriggio riservato ai bambini per stimolarne la fantasia ed educarli al riciclo: Che fine fanno i tappi?.

Walter Rondoni

