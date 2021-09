Giovedì 23 Settembre 2021, 05:02

L'INIZIATIVA

CASTIGLIONE DEL LAGO L'Isola Polvese è un luogo cardio protetto, parola della Misericordia di Castiglione del Lago e del Comune, i promotori del progetto, che puntano a rendere «il territorio sempre più sicuro grazie all'installazione di moderni defibrillatori». Si riparte da Isola Polvese in cui sono stati inaugurati ben due salvavita posizionati in dei luoghi ritenuti strategici: uno presso il pontile di sbarco e l'altro nei pressi della spiaggia. Tutti a dare una mano tanto che il primo dei defibrillatori automatici è stato donato dalla Misericordia castiglionese, grazie alla disponibilità della ditta Sistema Costruzioni e del Comune che ha provveduto all'acquisto di una apposita teca; il secondo defibrillatore è stato messo a disposizione dalla Provincia che si è unita a questa importante operazione di primo soccorso. Ma l'attenzione del Progetto Cuore rispetto al lago pare non fermarsi qui: è in programma, infatti, per il 3 ottobre un'analoga iniziativa a Isola Maggiore, in collaborazione con la sezione della Misericordia castiglionese di Tuoro e con il Comune di Tuoro.

S.Can.

