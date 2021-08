Martedì 3 Agosto 2021, 05:01

L'INIZIATIVA

C'è già chi ha donato fondi nelle settimane scorse, ma a San Marco la solidarietà non va in vacanza e continua l'impegno per supportare la parrocchia e la riparazione delle storiche campane, per lo più in bronzo, prodotte da una azienda artigiana di Reggio Emilia e lavorate, all'epoca, da scalpellini direttamente sulla piazza della chiesa. Dopo tanti anni, si è fatto sentire il bisogno di una sistemazione e per trovare tutte le risorse necessarie, più di 5mila euro come indicato nel preventivo affisso anche nella porta della chiesa, è stato organizzato un pranzo con una partecipazione speciale. Quella del cardinale Gualtiero Bassetti, che domenica scorsa assieme a più di sessanta fra residenti e componenti delle associazioni del territorio, ha preso parte al momento conviviale il cui ricavato sarà interamente donato alla parrocchia per l'intervento. «Le campane suonano per te» è stato lo slogan della giornata di festa che ha visto la partecipazione, fra gli altri, del parroco don Giuseppe Cistellini, di padre Ennio dei cappuccini di Monte Malbe, dell'assessore Edi Cicchi (Sociale) e del consigliere Nicola Volpi in rappresentanza del Comune. A promuovere l'iniziativa il Centro socio culturale e l'associazione Amici di Sant'Orfeto, che da tempo hanno ripreso a proporre iniziative e spingere la socialità nel territorio. La prossima sarà venerdì 13, a Sant'Orfeto, dove è stata organizzata una serata sotto le stelle con l'associazione astrofili Paolo Maffei.

Ri.Ga.