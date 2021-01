L'INIZIATIVA

ASSISI Scoprire Assisi e i suoi dintorni in un modo originale e diverso dal solito. E' questo l'obiettivo del TG Trova gioie, un progetto multimediale che vede protagonisti soggetti con fragilità psichiche grazie al supporto dell'associazione Vi.Va. Partecipazione e Solidarietà Onlus che nasce ad Assisi nel 2017 con una grande certezza: i bisogni di ciascuno, messi in rete, si possono trasformare in opportunità reciproche di risposta e soluzione.

«Siamo famiglie, educatori, professionisti, utenti e volontari - spiegano i rappresentanti dell'associazione Vi.Va. - convinti che la promozione del benessere e della salute mentale sia un valore inestimabile per l'intera collettività». Il progetto multimediale si articola in 8 tappe attraverso le quali i ragazzi ci portano alla scoperta di Assisi e dintorni in un modo insolito, accompagnati dal mago Dudi. Per ogni puntata il tg propone una località diversa. Luoghi speciali poco conosciuti, artigiani e artisti storici, siti francescani, perle e curiosità del territorio, luoghi di cura dei più fragili, ricette e tanto altro.

Si tratta di uno story telling corale che vede la partecipazione anche di educatori, psicologi, volontari, oltre che delle varie realtà locali. Il TG Trova Gioie è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, in collaborazione con la Fondazione Assisi Caritas e nasce nell'ambito del progetto BO (un Bagaglio di Opportunità) per coinvolgere i ragazzi in attività stimolanti ed attuali e attenuare lo scoraggiamento generale causato dalla pandemia.

