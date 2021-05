30 Maggio 2021

L'INIZIATIVA

All'ex chiesa della Misericordia in via Oberdan premiazione del contest fotografico Raccontare la pandemia con gli occhi delSollievo. Ne è nata una mostra fotografica, visitabile fino a questa sera (10-12 e 16-18,30). Ad aggiudicarsi i 300 euro in palio per il primo classificato è stata l'Aronc Amici della radioterapia oncologica. Al secondo posto il Centro Cinofilo Speed dog, cui sono andati in premio 200 euro, mentre terzo classificato l'Hospice La casa nel parco (premio 100 euro). Obiettivo del concorso era quello di fermare con un'immagine l'anno appena passato e raccontare come anche il lavoro di associazioni, enti, fondazioni aderenti alla Rete del Sollievo si sia dovuto adeguare a restrizioni, distanziamento e dispositivi di sicurezza.

L'iniziativa dell'assessorato alle Politiche Sociali del Comune si collocare all'interno del calendario degli appuntamenti in occasione della Giornata Nazionale del Sollievo, giunta alla ventesima edizione. A premiare i membri della Rete vincitori è stata l'assessore comunale Edi Cicchi (Sociale). «È stata davvero dura definire le tre foto migliori secondo i criteri stabiliti, tutti i partecipanti sono riusciti, ognuno a suo modo, a trasmetterci la difficoltà vissuta e la speranza per un futuro da costruire tutti insieme, una ripartenza nella quale tutti confidiamo molto. Ancora una volta è stato dimostrato il valore del volontariato in tutte le sue forme».