Sabato 30 Ottobre 2021, 05:02

L'INDAGINE

Una donna e un suo presunto complice sono stati arrestati a Perugia per il furto di un borsello contenente, fra l'altro, circa 6 mila euro, all'interno di un'azienda di Sant'Andrea delle Fratte.

La donna era stata notata dal titolare entrare furtivamente nella zona degli uffici, approfittando della pausa pranzo dei dipendenti.

Alla richiesta di spiegazioni da parte dell'uomo, si era poi allontanata velocemente senza dare risposta. Nel frattempo uno dei soci si è accorto del furto del borsello che era nascosto dietro al bancone dell'ufficio e conteneva, oltre alle banconote, assegni e carte di credito.

Il titolare si è quindi posto all'inseguimento della donna, accorgendosi che era in compagnia di un uomo. La coppia, che era stata già notata nei giorni precedenti girovagare nella zona a chiedere l' elemosina, ha cominciato a correre per le vie intorno agli stabilimenti della zona, inseguita in macchina dal titolare dell'azienda, che ha chiesto a un passante di avvisare la polizia. Sul posto sono giunte due pattuglie della squadra volante che sono riuscite a intercettare i sospettati del furto.

I poliziotti poco dopo hanno anche ritrovato il borsello con tutti i soldi, nascosto sotto un cespuglio.