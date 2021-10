Sabato 2 Ottobre 2021, 05:01

L'INDAGINE

UMBERTIDE Usava l'orto per produrre erba, marijuana per l'esattezza, e la propria abitazione come base dello smercio. Il blitz dei carabinieri dell'Aliquota operativa del Norm della Compagnia di Città di Castello e della stazione di Umbertide ha messo la parola fine sul business. L'indagine aveva preso lo spunto dalle segnalazioni del via vai, quanto meno sospetto ed inconsueto, da e verso quella casa situata in una frazione di campagna. La conoscenza del territorio ed una serie di appostamenti hanno permesso ai militari coordinati dal maggiore Giovanni Palermo di arrestare in flagranza un 46enne umbertidese. Senza alcuna occupazione, responsabile dell'ipotesi di reato di coltivazione e detenzione di stupefacenti si fini di spaccio. L'uomo, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, era in possesso di oltre 600 grammi di marijuana, pronta per essere confezionata, e di alcune piante custodite in garage. Una volta lavorate, avrebbero reso un chilo e mezzo di fumo.

Una quantità sufficiente per duemila dosi, da mettere sul mercato ad un prezzo variabile tra gli otto ed i dieci euro ciascuna. Nel corso della perquisizione domiciliare gli inquirenti hanno sequestrato anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Ieri mattina, il giudice ha convalidato il provvedimento restrittivo applicato dai carabinieri, disponendo per il 46enne l'obbligo quotidiano di firma. Pochi mesi fa, in aprile, stavolta nel Tifernate, venne scoperta una serra ricavata in un ricovero per cani abbandonati e recuperato un chilo e mezzo di marijuana. In quella circostanza finì nei guai una donna di 55 anni, rintracciata dove ha sede l'associazione animalista di cui era formalmente presidente. Il mese scorso, invece, una maxi operazione ha portato all'arresto, in centro, di uno straniero, considerato la mente di una banda che riforniva l'Altotevere ed il Perugino, fino a Spoleto.

Walter Rondoni