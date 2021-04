18 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







L'INDAGINE

Sparisce un'auto in Germania, ricompare a Perugia e chi l'aveva in mano chiede il riscatto al proprietario e viene arrestato dai carabinieri a Fontivegge.

Venerdì pomeriggio i carabinieri della Stazione di Perugia, coadiuvati dal personale della Nor della Compagnia di Perugia, hanno arrestato, in flagranza per l'ipotesi di reato di estorsione, un romeno di 28 anni , domiciliato in città, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine.

Le investigazioni sono scaturite dalla denuncia presentata, nella tarda mattinata di venerdì, da un cittadino romeno di 35 anni, residente in Germania, il quale, dopo aver subito il 24 marzo a Düsseldorf, il furto indebita della propria autovettura Bmw X5, regolarmente denunciato alla polizia tedesca, è stato contattato dal romeno che vive a Perugia, tramite un social network su cui aveva pubblicato l'annuncio del furto subito chiedendo aiuto per ritrovare l'auto.

Dopo aver stabilito un contatto con la vittima del furto e avergli riferito di essere in possesso della sua autovettura e mandato alcune foto della stessa, il romeno che vive in città gli ha chiesto il pagamento di seimila euro al fine di riottenerla. Il cosiddetto cavallo di ritorno. Il contatto è andato avanti fino a che la vittima non ha detto ok, ha trovato i soldi e si è presentato all'appuntamento.

Ma è stato decisivo il passaggio alla Stazione dei carabinieri in via Ruggai per far chiudere il cerchio di una storia dai contorni ancora, in parte, da definire. Soprattutto c'è da capire i rapporti tra i due romeni e come mai l'auto sparita in Germania ricompare a Perugia.

Accertato che lo scambio avrebbe dovuto svolgersi nei pressi della stazione ferroviaria Fontivegge, i militari dell'Arma sono entrati in azione e hanno bloccato il giovane romeno, giunto a bordo della Bmw X5, nell'atto di ricevere il denaro pattuito. Insomma, incastrato da chi era stato derubato in Germania.

Dopo aver bloccato il tentativo di estorsione il veicolo è stato sottoposto a sequestro e il denaro, recuperato, è stato restituito a chi ha subito il furto. L'arrestato è stato tradotto nella Casa Circondariale di Capanne, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA