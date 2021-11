Sabato 6 Novembre 2021, 05:01

L'INDAGINE

SAN GIUSTINO Coinvolto in un incidente, non soccorre il ferito e scappa. Pirata della strada identificato e denunciato al termine di un'indagine lampo. Giovedì i carabinieri della stazione di San Giustino hanno chiuso una particolareggiata attività investigativa e deferito in stato di libertà un 25ennedi origini rumene, presunto responsabile di lesioni stradali ed omissione di soccorso. Il 22 ottobre, alla guida della propria macchina, lo straniero aveva invaso la corsia opposta sopra il ponte di viale Europa, il nastro d'asfalto che collega San Giustino a Lama. Sbandando, aveva provocato un incidente con l'auto di un 37enne di Città di Castello. Subito dopo si era allontanato a grande velocità nella notte senza prestare assistenza alla persona coinvolta. Un 37enne tifernate, ferito nell'impatto, soccorso nel giro di pochi minuti da un'ambulanza del 118 e dalla pattuglia dell'Arma chiamata sul posto per i rilievi di legge. Il sinistro, come sempre più spesso accade di questi tempi, era rimbalzato immediatamente sui social, diventando argomento di appelli corredati anche dalle immagini delle ammaccature riportate da una vettura di colore rosso. Proprio da questo particolare è iniziata la caccia al pirata della strada da parte dei carabinieri, alimentata in seguito dall'ascolto dei testimoni e dall'acquisizione di altri elementi di prova inconfutabili. In una manciata di giorni gli investigatori dell'Arma sono così riusciti a rintracciare la vettura, che presentava ancora i segni evidenti di uno scontro. A quel punto sono arrivati al nome e cognome del conducente. A suo carico sono scattati il deferimento all'autorità giudiziaria per omissione di soccorso ed il ritiro della patente di guida.

Walter Rondoni