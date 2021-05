18 Maggio 2021

L'INDAGINE

L'amministratore di condominio accoltellato al cuore venerdì pomeriggio davanti a un bar tra via XX Settembre e via della Pescara dopo un intervento salvavita e tre giorni di angoscia è finalmente uscito dalla terapia intensiva. Ieri in tarda mattinata, infatti, è stato trasferito nel reparto di Cardiochirurgia diretto dal dottor Umberto Da Col.

Le sue condizioni, quindi, sono in miglioramento, nonostante l'importante intervento subito e il versamento pleurico diagnosticato dopo una Tac domenica. Adesso, quindi, i carabinieri della Compagnia di Perugia, diretti dal maggiore Pierluigi Satriano e coordinati dal pubblico ministero Manuela Comodi, potranno finalmente ascoltarlo e magari riuscire a ottenere qualche informazione in più, una descrizione, un particolare, per riuscire a risalire all'identità del suo aggressore.

Aggressore probabilmente appena diciottenne e di origine magrebina, come raccontato dai testimoni, e che l'amministratore molto apprezzato nel quartiere per il suo impegno contro spaccio e degrado pare non conoscesse. Sconosciuti ancora i motivi della violenza, scattata all'improvviso dopo una discussione di circa 10 minuti tra il quarantenne e il giovane, che era in compagnia di un amico.

Forse una battuta fuoriluogo, la reazione verbale dell'amministratore e poi quel coltello conficcato nel cuore, nell'addome e in un braccio. Tutto davanti agli occhi attoniti della fidanzata della vittima e delle persone che in quel momento, in pieno pomeriggio, si trovavano a passare dalla trafficata via.

