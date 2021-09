Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

L'INDAGINE

I carabinieri di Ponte San Giovanni guidati dal luogotenente Mirko Fringuello, hanno arrestato un perugino di trent'anni perché non ha rispettato il divieto di avvicinamento imposto dal giudice nei confronti della sua ex. L'arresto è avvenuto martedì pomeriggio. L'uomo, secondo quanto spiegato in una nota dai carabinieri, ha più volte violato le prescrizioni del giudice. L'uomo, trent'anni, nativo di Assisi, ha continua a stalkerizzare la ex compagna. Settimane da incubo per la donna che si sono aggiunti al periodo nero delle persecuzioni nei suoi confronti che sono andati avanti tra febbraio e agosto. Proprio per quel comportamento l'uomo era stato denunciato e erano stati emesso un decreto che ne vietava l'avvicinamento. Ma la follia è continuata, la donna si è rivolta alle forze dell'ordine ed è arrivato, martedì pomeriggio, l'arresto da parte dei carabinieri. Proprio nelle scorse settimane c'erano state più di una violazione delle prescrizioni del giudice da parte dell'uomo. Così, una volta che il gip ha emesso il provvedimento restrittivo, i carabinieri di Ponte San Giovanni hanno rintracciato l'uomo e l'hanno arrestato. Espletate le formalità di rito, l'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Sono sempre più frequenti i provvedimenti dei giudici nei confronti di chi, accusato di essere uno stalker, viene colpito da provvedimenti che lo obbligano al divieto di avvicinamento che poi vine violato perché le condotte persecutorie non si fermano.