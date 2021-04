11 Aprile 2021

L'INDAGINE

Erano pronti a colpire ancora. A compiere altre rapine travestiti da carabinieri. I banditi fermati dai carabinieri veri, quelli di Siena diretti dal maggiore Alberto assieme anche ai colleghi dell'Arma di Perugia e Assisi, stavano progettando altri assalti criminali. Altri furti ai bancomat ma anche altre rapine, lungo il raccordo Perugia-Bettolle con quelle persone fermate e confuse dalla pettorina con la scritta carabinieri. Per questo la procura di Siena ha disposto il fermo per otto persone tra Toscana, Umbria e Lazio, tre delle quali sono di Assisi, e indagato complessivamente 19 persone, una decina tra Perugia e Assisi.

FERMO CONVALIDATO

Uno dei tre fermi è stato convalidato, un secondo no mentre per il terzo fermato la decisione del giudice è attesa nelle prossime ore.

Una banda in grado di compiere diversi e ramificati assalti (tra cui i bancomat smurati con un carro attrezzi avvenuti di recente anche da queste parti) e che in tutto e per tutto sembra avere tra i suoi membri coloro che sono entrati in azione con le false insegne dei carabinieri, ma anche della polizia e della guardia di finanza: sfruttando il fatto dei controlli anti covid, hanno colpito due volte lungo il Raccordo, una volta (primo assalto) a San Martino in Colle e l'ultimo in ordine di tempo dalle parti di Tuoro. Rapine avvenute tra il 20 novembre e inizio gennaio scorsi, accomunate dall'essere state condotte tutte con un'Audi bianca, con gli occupanti che dopo aver intimato l'alt agli automobilisti prescelti come vittime scendevano poi dall'auto con la pettorina dei carabinieri ma non solo: il tutto sfruttando il fatto che i controlli vengono svolti dalle vere forze dell'ordine non solo attraverso il personale in divisa ma anche con quello in borghese.

Altro elemento da sottolineare: in una delle due rapine sul Raccordo (Torricella, 14 dicembre, quattro giorni prima un altro assalto all'altezza della galleria Volumnii) erano stati colpiti due medici senesi «pendolari» che di sabato sera stavano tornando da Perugia dove avevano svolto il proprio turno lavorativo. Il tutto senza dimenticare altri colpi con lo stesso modus operandi dall'altro lato del confine.

Michele Milletti