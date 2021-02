L'INDAGINE

CITTÀ DI CASTELLO Rapinatore scoperto grazie al dna. La sera del 25 ottobre 2019 un uomo completamente travisato, impugnando un grosso coltello, entrò in una tabaccheria della zona nord di Città di Castello, facendosi consegnare l'incasso, circa 700 euro, prima di allontanarsi a piedi e svanire nel nulla. Adesso, i carabinieri dell'Aliquota Operativa del Norm della Compagnia, coordinati dal capitano Giovanni Palermo, hanno stretto il cerchio su un 35enne.

Non potendo contare su riscontri dalle impronte digitali lasciate dal bandito, che aveva indossato i guanti oltre al passamontagna, i militari hanno focalizzato l'attenzione sulla ricerca di tracce lungo la presumibile via di fuga. L'esame, effettuato anche nei giorni successivi, aveva permesso di acquisire capi di abbigliamento ed un guanto di cui il malvivente si era disfatto nel tentativo di passare inosservato.

Le indagini sono continuate con l'analisi dei profili di persone note ai carabinieri, incrociandone i dati con svariate testimonianze. Un'attività tradizionale che ha consentito di mettere nel mirino uomo originario del Marocco, conosciuto per i suoi precedenti. Gli accertamenti degli specialisti della Sezione Biologica del Ris dell'Arma di Roma l'hanno incastrato, comparandone il profilo genetico con quello estratto dal guanto abbandonato. La Procura della Repubblica ha chiesto il giudizio immediato dello straniero, deferito per l'ipotesi di rapina a mano armata. Attualmente è detenuto per un'altra rapina commessa con lo stesso modus operandi nel maggio scorso in una farmacia del centro storico. Poco prima della chiusura, il giovane, viso coperto, coltello in mano, aveva arraffato qualche centinaio di euro per poi scappare a piedi tra i vicoli attigui a piazza Matteotti.

