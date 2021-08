Venerdì 27 Agosto 2021, 05:01

L'INDAGINE

ASSISI Denunciato per aver preso a noleggio un'auto con un documento falso. A finire nei guai un trentenne perugino già noto alle forze dell'ordine. L'uomo si è presentato nei giorni scorsi presso un autonoleggio di Torgiano. Dopo aver stipulato un contratto di noleggio si è allontanato con l'auto. Al termine del periodo contrattato non si è però presentato per la riconsegna dell'autovettura. Il titolare dell'autonoleggio si è quindi recato presso la locale stazione dei carabinieri, che dipende dalla compagnia di Assisi guidata dal tenente colonnello Marco Vetrulli, per sporgere denuncia per appropriazione indebita. Da un approfondito esame dei documenti presentati per ottenere l'auto in affitto i carabinieri hanno scoperto come, per la stipula del contratto, fosse stata utilizzata una patente contraffatta. Il documento riportava infatti un numero identificativo inesistente dal momento che l'uomo già dal 2016, era privo del documento per la guida proprio a seguito dei suoi numerosi precedenti per droga e furto. È scattata così una seconda denuncia all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di uso di atto falso.

Ma. Cam.