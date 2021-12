Sabato 18 Dicembre 2021, 05:01

L'INDAGINE

Alla fine è arrivata una denuncia. I carabinieri hanno infatti reso noto ieri come l'aggressore dalla bottiglia facile, che martedì pomeriggio per poco non ammazzava un uomo nella zona della fermata dei bus a Fontivegge è stato denunciato lesioni personali, minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Secondo quanto si apprende l'uomo, uno straniero di 36 anni che già qualche settimana fa alla stazione aveva tentato l'aggressione con delle bottiglie di vetro spaccate a militari e polizia locale, avrebbe aggredito un altro straniero colpendolo al collo apparentemente senza motivo e soltanto perché questo si sarebbe frapposto verso quello che era il vero obiettivo dell'accoltellatore e cioè un operatore della sorveglianza e portierato della zona reo di aver cercato di allontanarlo perché molesto.

La strada però racconta un ruolo diverso per la vittima, ancora in ospedale anche se non in pericolo di vita. L'uomo infatti potrebbe essersi messo in mezzo per tentare di bloccare l'aggressione in modo tale da non creare troppo scompiglio nella zona, e dunque poter proseguire i traffici suoi e del gruppo di persone con cui condividerebbe un giro di spaccio. Insomma non proprio un tentativo eroico quanto quello di non alzare troppa polvere