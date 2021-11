Giovedì 18 Novembre 2021, 05:02

L'INCONTRO

Un incontro a tutto tondo per parlare di sicurezza, di prevenzione ai fenomeni di microcriminalità e di deterrenti anti balordi. Si è tenuto martedì sera a Castel del Piano nella sede dell'associazione di promozione sociale Tre Torri, dove i carabinieri hanno incontrato residenti e associazionismo. A parlare ai cittadini in particolare il comandante della stazione Pasquale Falcolini, coadiuvato dai rappresentanti delle istituzioni fra cui il consigliere comunale Riccardo Mencaglia (FdI), e della parrocchia. I cittadini hanno partecipato con estremo interesse all'incontro, esponendo ai militari dell'arma le proprie preoccupazioni e i propri timori nei confronti di una aumento degli episodi di microcriminalità che, aggravati dalla situazione pandemica, accrescono ancora di più l'insicurezza e il quieto vivere dei quartieri. Fondamentale, come ha illustrato il comandante Falcolini, seguire semplici accorgimenti e regole di sicurezza, particolarmente per la tutela delle persone anziane e che vivono da sole e soprattutto imprescindibile è la collaborazione con le forze di pubblica sicurezza, che costantemente garantiscono il presidio del territorio.

Incontri analoghi sono stati organizzati anche in altre zone della città e del territorio del comando provinciale dei carabinieri per spiegare ai cittadini le modalità di controllo e capire, direttamente da chi abita nelle varie zone, le problematiche che più spesso si verificano mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. In città, nelle ultime settimane, particolarmente bersagliata la zona di San Sisto, dove i residenti chiedono una spinta ai controlli anti balordi.