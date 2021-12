Sabato 18 Dicembre 2021, 05:01

L'INCONTRO

GUALDO TADINO Dopo le polemiche dei scorsi giorni, torna il sereno tra Confcommercio e amministrazione comunale. Le parti hanno avuto un confronto, giudicato in maniera positiva, per discutere sulle linee guida riguardanti la nuova pianificazione dei parcheggi, della viabilità e degli interventi di manutenzione straordinaria nel centro storico di Gualdo Tadino. Nell'esporre il proprio piano, l'amministrazione comunale ha ribadito la volontà di costruire un percorso partecipato e costruttivo con gli stakeholders del centro storico. Nei prossimi giorni verrà quindi predisposta una bozza di documento e poi le parti si incontreranno nuovamente dopo le festività natalizie per arrivare in poche settimane alla stesura conclusiva di un documento condiviso da tutte le parti interessate. Il comune investirà per il centro storico risorse economiche per un totale di 400.000 euro e l'assessore al commercio Stefano Franceschini ha giudicato con soddisfazione l'incontro: «Lo spirito di leale collaborazione anche questa volta ci consentirà di dare risposte concrete alle esigenze di tutti gli stakeholders del centro storico».

Francesco Serroni