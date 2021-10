Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:01

L'INCONTRO

Fontivegge, fronte caldo tra sicurezza e vivibilità. Così «un gruppo di abitanti di via del Bellocchio e via del Macello, costituitisi in Comitato ProBellocchio», convoca per stasera alle 21 alla sala Pietro Conti della Cgil in via del Bellocchio un'assemblea di quartiere «al fine di discutere e mettere a punto richieste di intervento rapido all'Amministrazione comunale prima della conclusione dei lavori attualmente in corso».

I punti all'ordine del giorno saranno anzitutto il «ripristino del doppio senso di circolazione in via del Macello per evitare un intollerabile appesantimento del traffico, con relativi disagi e pericoli, in via del Bellocchio, in via Simpatica e in via Sicilia ma anche per evitare lunghi giri in auto agli abitanti di via del Macello». Ancora «discussione sull'opportunità e la possibilità di realizzare in via del Bellocchio, in via Simpatica e forse anche in via Luisa Spagnoli, una pista ciclo pedonabile, stante la ristrettezza della carreggiata, con i pericoli di incidenti e la riduzione dei pochi parcheggi bianchi che indurrebbe».

Terzo punto: «Interventi di correzione sul piazzale antistante l'ingresso del Sottopasso verso la stazione al fine di evitare che diventi una nuova piazza del Bacio, cioè un altro non luogo popolato da inquietanti figure. Messa a disposizione del quartiere del piccolo vano posto a fianco del sottopasso». Infine «interventi e politiche per la risocializzazione del quartiere la cui assenza rischia di vanificare gli interventi del Progetto Fontivegge. Si tratta di un vasto argomento che potremo approfondire e sviluppare anche in seguito, ipotizzando la costituzione di un Tavolo di confronto permanente, che segua e monitori l'avanzamento del progetto e apporti le modifiche necessarie. L'assemblea - fanno sapere dal comitato - è aperta a tutti. Le proposte che verranno inviate al Comune potranno essere il preludio ad un successivo confronto diretto con il sindaco o gli amministratori, da realizzarsi in una nuova assemblea con la loro partecipazione».