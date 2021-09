Domenica 12 Settembre 2021, 05:02

L'INCIDENTE

Si cerca chi guidava un'auto scura transitata pochi secondi dopo il tragico incidente stradale che giovedì scorso, a Gubbio, lungo la strada provinciale numero 240 a Padule, in via degli Artigiani davanti al campo sportivo Santa Maria, è costato la vita al quarantanovenne ingegnere perugino Andrea Coccia, dirigente del gruppo Colacem, che al volante di una moto avrebbe perso il controllo finendo contro un autocarro che trasportava polistirolo condotto da un ventottenne eugubino rimasto illeso. Le indagini sono condotte dalla Polizia Locale, che ha visionato alcuni filmati. Le telecamere di un'attività privata della zona avrebbero rivelato il passaggio di un'auto. Gli agenti hanno rivolto un appello per indurre chi ha visto qualcosa a fornire testimonianza per contribuire a chiarire. Si attende anche l'esame autoptico a Perugia sul corpo dell'uomo, mentre dal capoluogo è arrivato il cordoglio dell'amministrazione comunale. «Professionista molto stimato - scrivono dal Comune di Perugia -, l'ingegner Coccia fin subito dopo la laurea aveva collaborato con alcune delle principali aziende umbre. Era molto attivo nell'ambito professionale e attaccato alla propria famiglia, la moglie Chiara e i figli Francesco ed Elisabetta».

Massimo Boccucci