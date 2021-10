Sabato 23 Ottobre 2021, 05:01

L'INCIDENTE

MARSCIANO Non si arresta il triste computo degli incidenti sul lavoro. Ancora uno in Umbria, anche se, fortunatamente in questa occasione, l'incidente non ha causato vittime. Verrebbe da dire ha provocato solo lesioni e fratture, come se fosse niente. Comunque la triste spirale non trova soluzione di continuità anzi si alimenta quotidianamente. E' di ieri mattina, infatti, la notizia di un incidente che si è verificato intorno alle 10 nella zona industriale tra Marsciano e il Cerro nell'azienda Vermobil. Involontario protagonista un quarantenne operaio di origini marocchine che insieme ad altri colleghi stava spostando tubi in alluminio con un muletto. Ad un certo punto il carico si è spostato ed è caduto da una altezza di circa un metro sulla gamba sinistra dello sfortunato operaio che si è fratturata. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della locale stazione comandata dal luogotenente Franco Riganelli, funzionari Usl 1 del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Ovviamente i sanitari del 118 che costatate le condizioni dell'operaio l'hanno trasferito al Santa Maria della Misericordia. L'azienda, che opera dal 1993 in un efficiente impianto industriale dotato dei presidi di sicurezza, e selezionando personale esperto e specializzato, produce arredamenti con design affidabili e di semplice manutenzione. Per dare resistenza agli agenti atmosferici ai manufatti impiega metalli zincati e verniciature in polveri poliestere scrupolosamente ricercate.

Lu.Fog.

