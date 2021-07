Sabato 24 Luglio 2021, 05:01

L'INCIDENTE

CITTA' DI CASTELLO Precipita da un palo della telefonia, gravissimo un operaio. Intorno alle 12,30 un 58enne, residente in provincia di Arezzo, è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro nella zona di Badia Petroia, riportando serie conseguenze. Secondo una prima ricostruzione, tutta da verificare, l'uomo, dipendente di una ditta fornitrice di un gestore italiano, stava eseguendo un intervento ad un palo della telefonia a diversi metri d'altezza. Sembra cinque. All'improvviso è piombato al suolo sembra per il cedimento del palo. Immediata la richiesta di soccorsi, lanciata da un collega dello sfortunato tecnico. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno stabilizzato il ferito quindi, alla luce del quadro clinico, preoccupante, hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso Icaro per velocizzare al massimo il trasferimento in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Perugia. All'atto del ricovero i sanitari della Terapia intensiva si sono riservati la prognosi per politraumi, pneumotorace e trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Città di Castello e gli addetti del Servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro della Usl Umbria 1 che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Non si arresta la lunga catena di incidenti sul lavoro. Giusto un paio di settimane fa un camionista veneto, ma residente in Toscana, è morto a Passignano sul Trasimeno, travolto dal suo stesso camion. L'uomo, 63 anni, si era fermato nelle vicinanze di un'azienda agricola, sembra per scaricare delle piante d'ulivo. Appena sceso, si era accorto che il mezzo pesante aveva cominciato a muoversi, forse per un guasto meccanico, forse perché parcheggiato male. Il poveretto aveva provato a rimettersi al volante, ma era finito sotto le ruote. Caso quasi simile a gennaio a Ferro di cavallo, vicino Perugia. Anche lì un camion, sfrenandosi, aveva travolto un uomo, procurandogli lo schiacciamento di una gamba. A metà giugno, sinistro nella campagna di Todi. I vigili del fuoco erano intervenuti per un trattore ribaltato in un campo lungo la strada provinciale 417, in direzione Frontignano. La persona alla guida, protetto dalla cabina, se l'era cavata con uno grosso spanto, ma senza conseguenze fisiche. Ma il triste elenco potrebbe continuare.

