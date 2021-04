13 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







L'INCHIESTA

Morire a 27 anni, dopo una notte di eccessi soprattutto con l'alcol. Una morte del genere, con due bimbi piccoli che piangono la loro mamma, non può restare senza risposta. Per la giovane età della vittima, anzitutto, ma anche per il contesto in cui questo decesso è maturato.

E così, dopo il ritrovamento del cadavere domenica mattina in un appartamento di piazza Vittorio Veneto a Fontivegge, ieri la procura ha aperto un fascicolo d'indagine per atti relativi alla morte della 27enne badante ecuadoregna.

Un fascicolo al momento aperto contro ignoti ma in cui l'autopsia, prevista per la giornata di domani, potrebbe far convergere almeno un nome: quello dell'uomo sudamericano che ha dato l'allarme a 118 e polizia per le condizioni critiche in cui si trovava la giovane.

Autopsia e indagini, perché gli investigatori della squadra mobile diretti da Gianluca Boiano stanno ovviamente scandagliando luoghi e personaggi dei due festini della serata-notte di sabato per ricostruire nel dettaglio le ore precedenti la morte della ragazza.

Ma appare evidente come un indirizzo importante alle stesse indagini per i poliziotti e per il sostituto procuratore Paolo Abbritti dovrà arrivare dall'esame autoptico, che sarà condotto dal medico legale Sergio Scalise Pantuso.

Due gli elementi chiave dell'autopsia. Anzitutto accertare se la ragazza assieme all'alcol nella notte di eccessi (un primo festino tra sudamericani in un appartamento di via Mario Angeloni, con tanto di intervento dei carabinieri e della polizia locale, e poi un secondo ristretto a quattro persone nell'appartamento in cui ha perso la vita) possa aver anche fatto uso di droghe. E poi stabilire l'orario della morte.

Le prime risultanze, secondo quanto si apprende, collocherebbero la morte nella mattinata di domenica e tra una e due ore prima dell'arrivo dei soccorsi. Elemento che se confermato potrebbe aggravare la posizione del padrone di casa. In questo caso l'accusa potrebbe diventare omissione di soccorso ma anche morte in conseguenza di altro reato, se emergesse il consumo di droga. Una pista che gli inquirenti non hanno mai abbandonato visto il contesto in cui si è consumato il dramma.

E.Prio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA