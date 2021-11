Mercoledì 24 Novembre 2021, 05:02

L'INCHIESTA

L'inchiesta sui presunti concorsi pilotati all'Università per stranieri ora cerca conferme o smentite dalla viva voce delle persone finite nel mirino della procura e della guardia di finanza. Dopo aver iscritto nel registro degli indagati ventitré persone, partendo dalle chat trovate nei telefoni sequestrati nell'ambito delle indagini per lo scandalo dell'esame di Luis Suarez, il procuratore capo Raffaele Cantone sta iniziando a chiamare chi accusa a vario titolo - di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d'ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio e turbata libertà degli incanti.

A partire dall'ex rettrice della Stranieri Giuliana Grego Bolli e della professoressa Stefania Spina, in procura venerdì 26. Entrambe difese dallo studio Brunelli, proveranno a convincere Cantone e i sostituti Gianpaolo Mocetti e Paolo Abbritti della loro estraneità ai fatti contestati. Le accuse parlano di esiti «predeterminati» delle procedure concorsuali: l'ipotesi è che ci possano essere stati una serie di scambi di favori tra i docenti, alcuni dei quali facevano parte delle commissioni esaminatrici. Sarebbero cinque i concorsi per l'assunzione di professori e ricercatori finiti nell'inchiesta arrivata anche in Lazio, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Campania, Puglia e Sicilia.

E. Prio.