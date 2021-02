L'INCHIESTA

L'esame «farsa» a Luis Suarez? Non c'è stato assolutamente nessun copione da imparare e da seguire. La convinzione che la prova andasse sicuramente bene anche se il bomber «non spiccica una parola di italiano»? È dipesa dal fatto che l'esame sarebbe stato comunque svolto in forma semplificata per le regole anti Covid. E i testi delle prove inviati via mail cinque giorni prima dell'esame a Perugia? Solo un esempio, per illustrare come si era svolta la preparazione.

Così la professoressa Stefania Spina ha risposto per circa due ore all'interrogatorio dei sostituti procuratori Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti che l'hanno indagata - insieme all'ex rettore Giuliana Grego Bolli, all'ex direttore generale Simone Olivieri, all'esaminatore Lorenzo Rocca e alla dipendente Cinzia Camagna per l'esame del fuoriclasse uruguagio all'Università per stranieri per l'ottenimento del livello B1 di lingua italiana necessario per la cittadinanza utile all'epoca per giocare in Italia con la Juventus.

L'INTERROGATORIO

La professoressa Spina, che si era occupata di un corso full immersion online con il giocatore in meno di dieci giorni, è infatti accusata di aver passato le prove d'esame via mail il 12 settembre, come confermato dalla memoria del suo computer analizzata dalla guardia di finanza che si è occupata delle indagini. E mentre davanti al gip Piercarlo Frabotta aveva deciso di non parlare e di avvalersi della facoltà di non rispondere, ieri per due ore ha parlato, da remoto e non in presenza, assistita dall'avvocato David Brunelli, con i due magistrati titolari delle indagini, insieme al procuratore capo Raffaele Cantone.

Un interrogatorio nel quale, da quanto trapela, la professoressa avrebbe chiarito molti aspetti della vicenda, smentendo categoricamente le accuse e fornendo la sua versione di quanto accaduto in quelle due settimane dello scorso settembre che hanno portato Perugia e la Stranieri alla ribalta purtroppo negativa in tutto il mondo. Stefania Spina avrebbe quindi ribadito l'assenza di un copione da seguire, come invece sottolineato duramente dal gip oltre che dalla procura, distinguendo il suo ruolo nella preparazione da quello di chi ha esaminato poi Suarez in quel quarto d'ora a palazzina Presciutti il 17 settembre scorso.

Spiegando come comunque la commissione non avrebbe potuto che scegliere la prova a tema famiglia (con le immagini della famigliola che lava i piatti e fa la spesa e la mamma che fa i compiti col figlio o il papà che prepara la lavatrice, come nel file pdf che risulta inviato dalla sua mail a quella dell'attaccante), visto che Suarez non era mai stato in Italia molto a lungo e quindi non avrebbe comunque potuto sostenere un esame su temi (sicurezza sul lavoro o scuola, per esempio) che presupponevano una certa conoscenza della realtà italiana. La professoressa, sospesa dall'incarico e dalla stipendio per nove mesi, avrebbe fornito la sua versione anche su altri fatti collaterali alla vicenda, che però potrebbero aver influito sull'emissione della misura interdittiva. Confidando sempre nell'operato della magistratura, la convinzione della professoressa Spina e della sua difesa è quella di aver fornito un contributo serio all'inchiesta più rumorosa degli ultimi tempi.

In un momento certamente fondamentale, visto che la procura dovrebbe arrivare a brevissimo a concludere le indagini. E lì si capirà anche quanto avranno pesato queste due ore di interrogatorio per valutare la sua posizione, ma anche quella degli altri indagati.

Egle Priolo

