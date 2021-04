15 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







L'INCHIESTA

Giuridicamente si tratta di «indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato». Ma oltre il codice penale c'è di più. Ci sono soldi pubblici erogati a una società in odore di ndrangheta. «Riscontrati tentativi di infiltrazione mafiosa» scrive il giudice per le indagini preliminari, Angela Avila, nelle cinque pagine del Decreto di sequestro preventivo richiesto dalla procura con cui ha disposto che la guardia di finanza proceda al sequestro dei quasi 15mila euro che un imprenditore calabrese (indagato) ha ricevuto a fondo perduto dallo Stato come ristoro anti-Covid per un ristorante in centro (a poche decine di metri da Palazzo dei Priori) e una braceria nella zona di via Settevalli.

Ma c'è ancora di più. Dal momento che, secondo inquirenti e investigatori, la società che gestisce le due attività sarebbe di fatto riconducibile ad altri due imprenditori calabresi che fino a qualche anno fa erano i titolari delle attività. Finiti in un'inchiesta in cui si ricostruivano rapporti di vicinanza tra alcuni calabresi a Perugia e la cosca crotonese Farao-Marincola, i due hanno passato la mano al calabrese indagato per percezione indebita e a una donna ma, è il sospetto di chi sta indagando, la loro società potrebbe essere di fatto riconducibile proprio ai due ex proprietari. Perché? Perché l'indagato (solo lui e non la donna, in quanto solo lui è legale rappresentante della società) sarebbe di fatto un dipendente della precedente società e dunque il sospetto è che rappresenti una facciata.

Di certo c'è però che ha chiesto e ottenuto quasi 15mila euro dallo Stato grazie al Decreto ristori (4791 euro lo scorso luglio e altri 9582 a dicembre) nonostante la sua attività fosse stata colpita da interdittiva antimafia della prefettura di Perugia prima dell'esplosione della pandemia e nonostante il Comune a febbraio 2020 avesse revocato «la licenza per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande - si legge sempre nel Decreto - quale conseguenza del provvedimento di interdittiva antimafia». Tutto questo però è stato scoperto dai finanzieri del Gruppo investigativo criminalità organizzata all'interno del Nucleo di polizia economico-finanziaria (diretti dal colonnello Danilo Massimo Cardone e coordinati dal tenente colonnello Antonella Casazza) che stanno svolgendo accertamenti proprio sui lavoratori autonomi e titolari di partita Iva che hanno beneficiato dei fondi emanati dal Governo. Trovate le irregolarità e svolte tutte le verifiche del caso, il procuratore capo Raffaele Cantone e il sostituto Paolo Abbritti hanno delegato la finanza a sequestrare i fondi indebitamente percepiti. «Il soggetto economico non merita la fiducia delle Istituzioni e, di conseguenza, non può essere titolare di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni» conclude lo stesso Cantone.

Michele Milletti