Dopo quasi tre settimane in una cella nel carcere di Capanne, il tribunale del Riesame ieri ha concesso gli arresti domiciliari a Savino Strippoli, il maresciallo della guardia di finanza accusato di corruzione dai colleghi del Nucleo di polizia economico-finanziaria del Comando provinciale di Perugia. Il militare, arrestato lo scorso 18 dicembre insieme a due imprenditori che secondo le accuse - avrebbe aiutato ad eludere indagini e controlli delle fiamme gialle e dell'Agenzia delle entrate in cambio del pagamento di parte dei lavori per una piscina, ha ottenuto i domiciliari come richiesto dai suoi legali Vincenzo Maccarone e Antonino Belardo.

E dopo la revoca della misura cautelare per Alvano Bacchi, assistito dagli avvocati Ilario Taddei e Francesco Pugliese, anche il secondo imprenditore, Giovanni Sandomenico, difeso da Francesco Areni è tornato in libertà all'inizio dell'anno, in attesa delle prossime mosse del procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini, titolare delle indagini. Il pm ha anche indagato altre quattro persone, compreso un secondo finanziere accusato di concorso in falso che assistito dall'avvocato Giuseppe Caforio sarà ascoltato il prossimo 13 gennaio, pronto a giustificare il proprio operato, frutto dell'inconsapevolezza dell'illecito riscontrato dalla procura e dagli altri colleghi.

Il gip Lidia Brutti aveva motivato le esigenze cautelari rilevando il «concreto ed attuale rischio» che gli imprenditori, «al centro di una articolata rete di società, in alcuni casi fittiziamente intestate a terzi», potessero inquinare il quadro probatorio mediante «la predisposizione ad arte di documentazione utile a tali strategie» avvalendosi ancora della compiacenza dell'ispettore. Che nel frattempo è stato comunque sospeso dall'incarico.

