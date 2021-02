L'INCHIESTA

Caso fallimenti, in attesa della notifica della richiesta di rinvio a giudizio degli 11 indagati, tra commercialisti, avvocati e un giudice, la famiglia Colaiacovo (parte offesa nel procedimento) chiarisce attraverso il legale Alfredo Brizioli (nella foto) come l'indagine della procura di Firenze sia partita «su stimolazione e sollecitazione di precedenti vere e proprie denunce ed esposti di soggetti noti ed ignoti».

Successiva la lettera dei Colaiacovo. «Tra l'altro prosegue Brizioli -, la lettera inviata all'Ordine dei dottori commercialisti riguardava essenzialmente il comportamento di un professionista di fiducia della Franco Colaiacovo Gold resosi, in ipotesi, colpevole di infedele patrocinio ed in tal senso è stato avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare tuttora pendente presso l'Ordine di Firenze che farà chiarezza sull'accaduto; per il momento il suddetto professionista ha pure ottenuto la provvisoria esecutorietà su parte dei compensi reclamati nei confronti della Fc Gold da parte del Tribunale civile di Perugia. Il fatto che nel procedimento penale di cui trattasi la Franco Colaiacovo Gold sia ritenuta parte offesa e quindi eventuale parte civile in caso di rinvio a giudizio degli attuali indagati, deriva esclusivamente dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno rivelato comportamenti di vario genere dei sullodati indagati ritenuti dagli inquirenti fiorentini penalmente rilevanti».

E i rilievi sui costi della procedura concorsuale? Brizioli ricorda costi per oltre milioni di euro e la «procedura concorsuale alla quale la Fc Gold è dovuta ricorrere per tutelarsi da una ingiusta istanza di fallimento avanzata e poi rinunciata dalla Procura della Repubblica di Perugia», mentre i rilievi «sono stati una legittima reazione e protesta per il torto che la famiglia Colaiacovo riteneva di aver subito ed i cui rilevanti danni sono tuttora evidenti e dovranno prima o poi essere ristorati in qualche modo da chi sarà ritenuto responsabile di aver concorso a darne causa».

