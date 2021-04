6 Aprile 2021

L'INCHIESTA

Caccia ai complici. A chi possa, eventualmente, aver dato la spinta definitiva all'approvazione di pratiche e di concessioni in cambio di mazzette. A chi insomma possa aver dato ulteriore spinta al circolo, secondo gli investigatori, poco virtuoso e molto vizioso che legava il funzionario della Regione, Federico Bazzurro, ad alcuni imprenditori nel settore delle cave.

Perché se è lui a occuparsi «delle procedure di impatto ambientale e che avvia le conferenze di servizi quando si tratta di valutare le istanze di autorizzazione a privati», come si legge nell'ordinanza firmata dal gip Valerio D'Andria, è anche vero che la sua posizione non è apicale e che secondo gli investigatori si sarebbe relazionato «con le altre autorità» nell'istruire i procedimenti. Scrive ancora il gip: «Il pm ha evidenziato come debbano essere condotti ulteriori accertamenti sulle attività procedimentali poste in essere e sulla rete relazionale del Bazzurro che potrebbe essere coinvolta nel medesimo sistema corruttivo».

Il dipendente pubblico è stato arrestato martedì scorso, in flagranza di reato, nel parcheggio di un supermercato a San Marco mentre stava intascando tremila euro dall'imprenditrice Marianna Marinelli, anche lei arrestata ma per cui il giudice Valerio D'Andria dopo aver convalidato l'arresto ha disposto che venisse rimessa in libertà: secondo le indagini condotte dai carabinieri forestali, agli ordini del colonnello Gaetano Palescandolo, coordinati dal sostituto procuratore Mario Formisano e dal procuratore capo Raffaele Cantone, quei soldi erano l'ultima parte dei 15mila complessivamente versati dall'imprenditrice proprio a seguito di facilitazioni e concessioni ottenute per l'attività estrattiva dell'azienda.

Va detto come sia la Marinelli che Bazzurro abbiano confermato la dazione di denaro ma motivandola come compenso per consulenze che Bazzurro avrebbe fatto in qualità di professionista in quanto avrebbe avviato un'attività parallela a quella di funzionario regionale. Una versione ribadita con forza dagli avvocati del dipendente pubblico (Nicola Di Mario e Amedeo Centrone) e anche dal legale della Marinelli, Franco Libori. Nell'inchiesta sono indagati anche Francesco Piselli, Enrico Mancini e Roberto Scalla.

Michele Milletti