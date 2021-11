Sabato 20 Novembre 2021, 05:01

L'INCHIESTA

Anomali. Almeno sette, i concorsiper assunzioni di docenti segnalati negli ultimi mesi con questa caratteristica da persone che gravitano intorno al mondo dell'Università per stranieri. Concorsi che evidentemente non convincevano non solo perché si presupponeva un finale già scritto ma anche perché sembravano poco attinenti alle materie d'esame trattate all'ateneo perugino.

E se uno di questi, relativo a Glottologia e Linguistica, dovrebbe effettivamente essere tra quelli finiti sotto la lente di ingrandimento dei sostituti procuratori Paolo Abbritti e Giampaolo Mocetti (oltre che del procuratore capo Raffaele Cantone) che coordinano le investigazioni del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza diretto dal colonnello Antonella Casazza e coordinato dal tenente colonnello Michelangelo Tolino, degli altri sei si ha notizia che avrebbero sollevato più di qualche dubbio tnel mondo che gira intorno alla Stranieri. Bandi che abbracciano un periodo compreso tra la fine del 2019 e la fine del 2020, dunque effettivamente inquadrabili nell'arco temporale in cui si stanno svolgendo le indagini (tutto è partito da ipotesi di irregolarità emerse durante il controllo delle chat e delle e-mail in relazione al caso Suarez, scoppiato a inizio settembre 2020, con elementi che sembrano far tornare gli investigatori fino al 2018) ma che non è detto siano poi effettivamente finiti nel mirino della guardia di finanza e della procura. Condizionale d'obbligo, dal momento che si tratta di un'indagine blindata. Ma è fuor di dubbio che in un passato non tanto remoto siano stati posti dei dubbi su concorsi come ad esempio quello per un professore esterno o anche quello per una cattedra nell'ambito di materie relative ai mass media. Va ricordato come l'attuale governance della Stranieri sia estranea all'indagine.

Mi. Mi.