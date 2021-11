Lunedì 29 Novembre 2021, 05:01

L'INCHIESTA

Almeno trecento bolidi col trucco. Importati dalla Germania, e in parte anche dalla Danimarca, con l'Iva pagata solo nelle carte false prodotte da concessionari, ditte di pratiche auto e personale di motorizzazioni fuori Perugia la cui interpretazione delle norme sembra essere decisamente creativa. Un numero derivante dalla stima delle operazioni che la sezione anti frode dell'Agenzia dogane e monopoli (diretta da Pietro Altieri) ha svolto nel settore, che secondo quanto si apprende è secondo soltanto ai carburanti per quanto riguarda proprio la produzione di crediti d'Iva inesistenti attraverso proprio l'acquisto creativo di auto usate ma di grossa cilindrata dal nord Europa e la produzione di fatture inesistenti attraverso le cosiddette società cartiere.

Oltre venti milioni, è il monte complessivo delle operazioni illegali scoperte negli ultimi anni, in cui l'operazione di qualche giorno fa ha sicuramente fatto la parte del leone: assieme ai militari della guardia di finanza, diretti dal colonnello Antonella Casazza, i funzionari dell'Agenzia hanno sequestrato beni mobili e immobili per due milioni di euro, equivalenti proprio all'Iva evasa per oltre cento auto deluxe. Un'indagine particolarmente consistente, ma non unica dal momento che l'attenzione delle Dogane sul fenomeno dell'importazione di auto di grossa cilindrata e vendute poi a prezzi particolarmente convenienti è stata molto alta in questi anni. Al punto, dunque, da stimare che in giro per le strade di Perugia e hinterland ci siano almeno trecento bolidi fuorilegge. Nel senso di documenti non corretti.

IL MECCANISMO

Come funziona l'arrivo truffaldino di auto dall'estero? Un meccanismo facile e complesso al tempo stesso. Che anzitutto consiste nel far figurare come importatore dell'auto proprio il futuro proprietario. Operazione questa, pare, fatta alle spalle degli ignari acquirenti che si trovano con una firma mai fatta sui documenti di importazione. Questo perché il singolo, dicono gli esperti, paga l'Iva nel Paese di arrivo della vettura. Iva ovviamente mai pagata grazie alla produzione di carte false da parte delle aziende cartiere con i rivenditori (quattro nell'ultima indagine tra Perugia e provincia) che poi affidano a società di pratiche auto il compito di immatricolarle.

I RISCHI

Non ci sono soltanto concessionari e rivenditori onesti vittime di una concorrenza sleale da parte dei colleghi, ma ci sono anche rischi per chi quelle auto le ha acquistate e magari le sta ancora guidando. Il motivo è presto detto: il libretto di circolazione può essere considerato falso perché basato su dati falsi e dunque può essere ritirato. Ergo, il bolide va tenuto chiuso in garage.

Michele Milletti