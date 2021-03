7 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







L'INCARICO

Virginia Boccardi, medico geriatra dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, è stata nominata presidente del gruppo giovani della Sigot, la Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio. Il direttivo che le ha conferito l'incarico si è tenuto online nei giorni scorsi. Il gruppo si dedicherà allo sviluppo di approcci applicativi relativi alla gestione diagnostico-terapeutica del paziente anziano nei vari setting assistenziali, intraprendendo iniziative di carattere formativo, scientifico e divulgativo volte anche agli aspetti pratici. Casertana, classe 1983, moglie e mamma di Gaetano e Camilla Sophia, è dirigente medico presso la struttura complessa di Geriatria dell'azienda ospedaliera diretta dalla professoressa Patrizia Mecocci e professore a contratto presso l'Università degli Studi. Laureata in Medicina e Chirurgia con lode all'università della Campania Luigi Vanvitelli nel 2007, ha conseguito nel 2012 a pieni voti la specializzazione in geriatria. Attualmente è impegnata nell'assistenza specialistica ospedaliera e negli studi di geriatria approfondendo temi sulla longevità, sull'invecchiamento di successo, sulla senescenza cellulare e sui disturbi neurocognitivi nel paziente anziano.

Nel campo innovazione, le è stato di recente concesso un brevetto di invenzione industriale per aver proposto un metodo innovativo per rilevare anomalie strutturali telomeriche da sangue periferico come marcatore di invecchiamento cellulare biologico.