13 Aprile 2021

L'IMPREVISTO

Scatta un intervento urgente di disinfestazione a palazzo dei Priori per la presenza di zecche, segnalate su alcuni davanzali da personale della struttura Contratti e semplificazioni dell'ente. L'ipotesi fatta è che siano state portate dai piccioni che stazionano abitualmente in quei punti. Il problema si è aggravato perché i parassiti «si sono infiltrati all'interno degli uffici e stanno creando una situazione di pericolo igienico sanitario in quanto vettori di agenti patogeni che possono far insorgere gravi malattie all'uomo». I dettagli emergono da una determinazione dirigenziale dell'area Governo del territorio (la numero 719 firmata venerdì) che dispone l'intervento a seguito di un sopralluogo di una ditta specializzata avvenuto nei giorni scorsi.

LA SOLUZIONE

Il personale ha ipotizzato «ai fini di combattere l'infestazione delle zecche, di intervenire sia sulle finestre che all'interno degli uffici, almeno 17, mediante erogazione di un insetticida diluito in acqua con principio attivo e l'attivazione di bombolette fumogene per rinforzare il trattamento all'interno degli uffici». La disinfestazione, disposta per ottenere un immediato ripristino delle condizioni igienico sanitarie, prevede due interventi che verranno fatti a distanza di una settimana l'uno dall'altro e comporteranno una spesa di 900 euro.