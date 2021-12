Sabato 11 Dicembre 2021, 05:02

L'IMPEGNO

In due anni sono stati messi a disposizione della ricerca più di 420mila euro. A dare l'importante supporto il Comitato per la vita Daniele Chianelli, che ha fatto il punto sull'impegno a favore dei progetti dei ricercatori e degli scienziati del Centro di ricerca emato-oncologico dell'ospedale Santa Maria della Misericordia in occasione della cerimonia del premio Antonio Tabilio per giovani ricercatori, promosso in memoria dello scienziato perugino. «Nonostante la pandemia e le straordinarie difficoltà di questi ultimi due anni ha detto il presidente del comitato Franco Chianelli - abbiamo sentito il dovere di restare accanto a questi straordinari scienziati, perché solo con la ricerca riusciremo finalmente a sconfiggere i tumori del sangue e il cancro infantile». Nel 2020 sono stati donati 280.480 euro a «progetti di grande importanza e all'avanguardia come la tecnica delle Car T a cura del professor Falini e il dottor Perriello, cui il comitato ha donato 162.480 euro, o lo sviluppo di nuove tecnologie per la lotta alla leucemia linfatica cronica studio della dottoressa Falzetti e del dottor Sportoletti. O gli studi del professor Andrea Velardi sul trapianto di midollo e sulle cellule T regolatrici». Ammontano a 141.450 le donazioni del 2021 con il sostegno a studi sulla Lal T, una «delle forme di leucemia più aggressiva per bambini e adulti, a cura della professoressa Mecucci o gli studi sul Trapianto aploidentico, il famoso trapianto da donatore non compatibile». Significativo anche il sostegno a giovani ricercatori «come le dottoresse Sciabolacci, Falini, Bonato e Tricarico e le dottoresse Innocenti e Quintini che hanno ricevuto un importante contributo per i loro studi clinici sul Trapianto di midollo». Il premio Tabilio è stato ideato da Chianelli e dalla professoressa Cristina Mecucci, direttrice di Ematologia con Trapianto di midollo osseo. I progetti scelti sono di Sara Tricarico, Lema Fernandez Anair Gracela, Francesco Zorutti Daniele Sorcini, Ilaria Gionfriddo.