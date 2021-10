Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:02

LA CAMPAGNA

Riparte la campagna dei sette Lions Club cittadini a favore dei lavoratori della cultura con La poltrona vuota. Ieri la presentazione dell'iniziativa all'Arena Borgobello. «Confidiamo nella sensibilità e generosità dei nostri concittadini, mettiamo in vendita le poltrone vuote per difendere la cultura in città. Doneremo tutta la somma raccolta proprio alle realtà artistiche che ne sono il motore», ha detto Anna Martellotti, portavoce dell'iniziativa. La vendita simbolica al prezzo minimo di 5 euro a poltrona diventa la bandiera in risposta alle difficoltà che l'intrattenimento dal vivo ha attraversato a causa della pandemia e continuerà a subire. «Poltrone vuote ne rimarranno ancora - spiega Martellotti - perché ci sono spettatori abituali e spettatori potenziali privi di green pass, innanzitutto. E perché ci saranno spettatori potenziali e abituali che conservano ancora timori rispetto alla permanenza prolungata in una sala chiusa». Come spiegato alla presentazione, cui è intervenuto anche l'assessore alla Cultura Leonardo Varasano, chiunque può acquistare il biglietto per una o più poltrone virtuali e sostenere così il teatro e la musica in città. La donazione, si effettua in due modi: su www.lapoltronavuota.it, tramite PayPal oppure con un versamento bancario all'Iban IT18G0707503007000000622921 del Lions Club Perugia Maestà delle Volte, indicando lo spettacolo prescelto. La campagna si apre ufficialmente oggi.