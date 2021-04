21 Aprile 2021

CITTÀ DI CASTELLO «Nonostante tutti i problemi non ci siamo mai fermati e continueremo a lavorare a testa bassa». È la prima dichiarazione pubblica di Mirco Rinaldi, presidente del Gal, Gruppo di azione locale, Alta Umbria e sindaco di Montone. «Il periodo è complicato ma insieme al consiglio di amministrazione abbiamo portato avanti l'attività pregressa e soprattutto abbiamo messo in campo nuove iniziative, con il vice presidente Monia Ferracchiato (primo cittadino di Fossato di Vico, ndr) abbiamo incontrato in streaming i sindaci dell'Alta Umbria per capire bene le esigenze, per individuare le iniziative di sviluppo più efficaci». Nel frattempo, mentre si stanno chiudendo i progetti rivolti alle imprese del commercio e dell'artigianato, il 15 aprile è scaduto il bando finalizzato alla promozione dei prodotti agroalimentari. Cinque i piani presentati, coinvolti tredici comuni ed oltre settanta imprese agricole. L'istruttoria inizierà nei prossimi giorni.

L'ultimo consiglio del Gal ha approvato lo schema di bando Smart Villages che sarà pubblicato appena ricevuto il nullaosta dalla Regione. È rivolto in prevalenza ai comuni e prevede il finanziamento dell'80 per cento dei progetti volti a potenziare i servizi locali a favore di residenti e turisti. Guardando all'immediato futuro il consiglio di amministrazione sta lavorando al rilancio dell'immagine turistica del territorio. L'obiettivo è promuovere l'Alta Umbria attraverso iniziative di comunicazione su diversi livelli (social e testate giornalistiche, in primis), tenendo in considerazione le diverse vocazioni turistiche. Infine, il Gal si è costituito capofila del comitato promotore per la creazione del Distretto Rurale dell'Alta Umbria. Dopo aver ricevuto mandato dai sindaci, inizierà il confronto con le associazioni produttive del territorio per elaborare il percorso di costituzione e la strategia del Distretto. Rappresenterà uno strumento di programmazione e di attivazione delle politiche di filiera e di integrazione tra i vari comparti del tessuto economico e sociale. Positiva la valutazione dei rappresentanti delle associazioni all'interno del Gal: Matteo Bartolini, Cia Umbria, Marina Gasparri, Cna, Giancarlo Acciaio, Confcommercio.

«Siamo pronti a giocare le carte che attualmente abbiamo in mano per aiutare il territorio a ripartire, attendiamo fiduciosi le nuove risorse che la Regione Umbria immetterà nel Piano di sviluppo rurale a seguito della proroga biennale della Pac», conclude Rinaldi.

Walter Rondoni