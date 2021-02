L'INIZIATIVA

Si respira di nuovo aria di battaglia sulla delicata questione delle facciate dei palazzi (e non solo) prese d'assalto da tubi e cavi. Un tema già oggetto di un ampio dibattito negli ultimi anni, con associazioni e privati cittadini che si sono mossi chiedendo interventi salva decoro. Soprattutto per il centro storico, dove l'impatto delle linee, fibra e non solo, si nota più che altrove. Basta alzare lo sguardo durante una passeggiata. La situazione dell'acropoli non è sfuggita al professor Gianfranco Maddoli, prima sindaco della città e poi assessore ai Beni culturali della Regione. Come ha raccontato al Messaggero, ha preso carta e penna ed ha scritto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. Una lettera dove parla di una «situazione vergognosa». Come già evidenziato da tanti cittadini nel tempo, sono numerose le facciate interessate dalla sempre più invasiva presenza di cavi. Presenza che nel tempo, spiega con forza Maddoli, sta via via «compromettendo la fisionomia del centro storico». Di esempi, passeggiando per l'acropoli, ce ne sono molti. A Maddoli è rimasta particolarmente impressa la situazione della zona delle scalette dell'acquedotto. Ma la mappa dei punti critici è ben più ampia. Più volte il Messaggero ha raccolto le segnalazioni relative a questo tema. Ci sono tanti angoli di Porta Sole, quelli di Porta Eburnea con cavi e tubi che toccano anche archi e porte storiche. Il quadro insomma è ampio e adesso c'è chi, ancora una volta, chiede una svolta. «Certo, sarà difficile smontare tutto, ma una soluzione si può e si deve trovare», spiega fermamente Maddoli che ha scritto alla Soprintendenza, ma anche a Comune e Regione. Cioè tutte quelle realtà che in qualche modo possono dire la loro sulla questione. Ancora di risposte ufficiali non ne sono arrivate, anche se il messaggio sulla necessità di muoversi in tempi ristretti era chiaro. «I lavori stanno continuando senza sosta. Perugia antica sta sempre più assumendo l'aspetto dei suk orientali che ben conoscono l'affollarsi di cavi e condotte esterni che coprono gli abitati come una ragnatela». L'ex sindaco, che si appella alla Soprintendenza per la tutela della Perugia storica, annuncia che continuerà «insieme ad altri a sensibilizzare chi di dovere affinché questo scempio venga interrotto e riparato al più presto. Le bande larghe, internet sempre più veloce, sono una effettiva esigenza ma questo non deve realizzarsi a costo zero per le imprese e a danno perpetuo per cittadini e turisti, e prima ancora per quel grande bene ambientale e paesaggistico che la storia ci ha consegnato».

Riccardo Gasperini

