Sabato 4 Dicembre 2021, 05:01

L'IDEA

TODI Si chiama Jac, un acronimo che sta per Jacopone Art Collection, è una collezione permanente che viene inaugurata questo pomeriggio alle 16. Location la sede del Liceo Statale Jacopone da Todi, ospitata nel complesso monumentale di San Fortunato, e che da oggi fungerà anche da spazio espositivo. Curatrici della mostra le professoresse Cinzia Cardinali e Filomena Boscaino, docenti dello Jacopone il cui preside è Sergio Guarente. L'interessante collezione, composta in parte da opere storicamente appartenenti al Liceo fin dalla sua fondazione, avvenuta un secolo fa, è arricchita da interessanti e significative acquisizioni degli anni '90 del secolo scorso proseguite fino ai giorni nostri con opere di importanti artisti contemporanei. Ovviamente sono frutto di donazioni di privati cittadini, degli stessi autori o dei loro eredi. Quindi una prestigiosa raccolta d'arte che vanta firme di grandi maestri del Novecento e di artisti di fama internazionale tra i più affermati dell'orizzonte contemporaneo. «Abbiamo inteso allestire la collezione come mostra permanente nei locali del Liceo spiegano le curatrici Cinzia Cardinali e Filomena Boscaino e si compone di una cinquantina di opere tra dipinti, sculture e grafiche, che spaziano dal XVII secolo ai giorni nostri». Tra gli autori più celebri figurano Piero Dorazio, Corrado Cagli, Beverly Pepper, Nicolas Carone, Bruno Ceccobelli, Graziano Marini, Lindsay Kemp, Massimo Barzagli, Ugo Levita. «Il percorso di visita aggiungono le docenti - ha inizio nell'Aula magna, l'antica sala capitolare del monastero trecentesco che attualmente è sede del Liceo, dove abbiamo esposto le opere più antiche della raccolta, in sintonia con l'affresco del XVII secolo, opera del pittore tuderte Andrea Polinori, dipinto sulla parete di fondo, da qui inizia un percorso espositivo concepito per le caratteristiche spaziali a disposizione che ospita l'intera sezione contemporanea e una scultura del XIX secolo». Interessante il catalogo della mostra a cui hanno collaborato tutti i docenti di Storia dell'Arte del Liceo Jacopone.

Luigi Foglietti

