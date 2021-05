29 Maggio 2021

PERUGIA Un abbonamento unico regionale per il trasporto pubblico - bus e treni - riservato agli studenti universitari al costo simbolico di circa 50 euro all'anno. Palazzo Donini ipotizza una sperimentazione, forse già a partire dal prossimo anno accademico, per questo è al lavoro un tavolo tecnico con i manager di Regione e Ateneo, per studiare una soluzione. L'idea è di coprire, almeno in parte, con una maggiore quantità di passeggeri la riduzione dei prezzi di biglietti e abbonamenti.

L'assessore Enrico Melasecche (foto ndr) e il rettore Maurizio Oliviero hanno incontrato i rappresentanti dei sindacati studenteschi che nei mesi scorsi avevano chiesto la convocazione di un tavolo dedicato proprio al capitolo trasporti. Il confronto parte dalle proposte approvate dal Consiglio degli Studenti dell'Università di Perugia e punta nella direzione di una riforma delle modalità di abbonamento per gli universitari. Un anno fa, a maggio 2020, il Consiglio degli Studenti di Unipg aveva approvato la richiesta di un abbonamento annuale inclusivo di tutti i servizi di trasporto regionale al prezzo agevolato di 50 euro per gli studenti «in modo da rendere più accessibile la mobilità e incentivare la cultura del trasporto pubblico, perché - spiegano i ragazzi - eravamo e siamo convinti che la riduzione della mobilità privata e individuale sia un elemento essenziale».

Melasecche e Oliviero sono concordi nel ritenere che l'idea di una regione in grado di far muovere su tutto il proprio territorio «quasi gratuitamente» gli studenti universitari sia un elemento attrattivo.

«Dopo un lungo percorso negli organi di Ateneo che ha portato l'Università di Perugia a sposare questo progetto e questa visione, finalmente l'abbonamento unico e il tema della mobilità è sbarcato in Regione - dice Angela De Nicola, coordinatrice di Udu Perugia - le risposte date dall'assessore sono promettenti, la Regione si è impegnata a valutare la possibilità di una sperimentazione in tempi celeri e questo è molto importante».

Nelle prossime settimane il confronto continuerà con l'obiettivo di mettere in campo una sperimentazione già dai primi mesi del prossimo anno accademico.

