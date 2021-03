19 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







L'IDEA

MARSCIANO Cinque quarantenni sportivi e determinati, uniti da una vera e storica amicizia hanno condiviso un progetto, mutuando il titolo di un famoso film, ha ribattezzato Umbria Coast to Coast, aggiungendo solo Popy on the Road, per calarlo nella sua realtà prendendo il grazioso nomignolo di sua figlia Caterina di otto anni. Caterina, alias Popy, è diversamente abile e durante un suo soggiorno in una struttura sanitaria il padre mentre l'assisteva ha visto il film di Rocco Papaleo ed ha avuto l'idea di realizzare il progetto trasformandolo e trasferendolo dalla Basilicata all'Umbria. I quattro amici per la vita, tutti di Marsciano, l'hanno subito entusiasticamente condiviso.

«Il nostro obiettivo principale spiegano Giorgio Massoli, l'ideatore, Federico Tabarrini, Lorenzo Patoia, Marco Zugarini, Massimiliano Miglarelli, i cinque coraggiosi amici organizzatori - oltre a quello di coinvolgere le famiglie delle persone con disabilità, è quello di ottenere, almeno, la condivisione dei 12 Comuni capofila delle zone sociali dell'Umbria, in modo che il messaggio possa passare, eventualmente, anche a tutti gli altri Comuni che fanno riferimento a quei capofila».

L'intrigante progetto nato per richiamare l'attenzione sulle problematiche che ogni giorno affrontano le famiglie in cui è presente un diversamente abile, prevede una passeggiata di circa 700 chilometri in bicicletta con tappe che vanno da 25 a 50 chilometri che porteranno i partecipanti dal 1 al 9 maggio da Civita di Bagnoregio a Castelluccio di Norcia transitando per Orvieto, Todi,, Marsciano, Città della Pieve, Perugia, Città di Castello, Gubbio, Assisi, Terni, Spoleto. Altre città potrebbero aggiungersi alla lista.

Saranno utilizzate e-bike. Tre i motivi: il primo quello di alleggerire la fatica grazie alla pedalata assistita, il secondo, emblematico per far comprendere l'importanza dell'assistenza che deve passare dalla pedalata al sostegno concreto all'impresa, il terzo, la volontà di assumere provvedimenti seri a favore delle famiglie con persone speciali.

Ma, visto che tutto il budget è a carico dei cinque volenterosi partecipanti, l'appello è rivolto anche a quanti, gestori di ristoranti, di locande, meccanici ciclisti, volessero offrire un aiuto spontaneo e disinteressato. L'appello è rivolto anche ai media perché veicolino messaggi e immagini dell'iniziativa. «Nell'incontrare, tappa dopo tappa, gli amministratori pubblici spiega Giorgio Massoli presenteremo i quattro punti essenziali ispirati dalla quotidianità di una vita vissuta a fianco di figli speciali: l'istituzione del registro dei progetti di vita, l'assistenza e l'educazione, progetti di inclusione sostenibili, punti di ascolto». Hanno giù concesso il patrocinio la Regione dell'Umbria, la Provincia e Cai.

Luigi Foglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA