14 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







L'IDEA

GUBBIO Rivitalizzare via di Fonte Avellana profondamente segnata dal parcheggio multipiano, ovvero l'ecomostro com'è stata impietosamente ribattezzata l'opera pubblica comunale che dal 2007 è una piaga alle porte del centro storico. Si è fatta avanti AltraCittà, un'associazione che riunisce giovani progettisti eugubini impegnati dal 2018 a occuparsi della riqualificazione di spazi urbani creando iniziative, interventi temporanei e cercando di dare risposte alle domande di sistemazione delle aree pubbliche che possono essere valorizzate. In questo laboratorio di idee e di azioni a beneficio della comunità, il sodalizio ha lanciato il progetto Viavai spazio d'azione temporaneo, destinato a dare un nuovo volto a questo tratto di strada verso il quartiere di San Pietro. La via è da tempo nelle attenzioni dell'associazione che ha prospettato un intervento concreto e pronto per essere attuato con il sostegno generale, coinvolgendo le istituzioni e gli stessi cittadini.

Il progetto propone il completamento di una parete verde iniziata nel 2019, il ridisegno di una nuova pavimentazione che consenta ai pedoni di muoversi in sicurezza, l'implementazione dell'illuminazione e l'installazione di nuovi arredi urbani.

L'obiettivo dichiarato punta a restituire dignità a uno spazio che si colloca in un quartiere e in una più ristretta area cruciale di pregio storico per la città come l'ingresso della biblioteca Sperelliana e la riqualificata palestra di San Pietro. Può essere un'operazione di stimolo per sviluppare la cultura della valorizzazione. E' stata promossa una raccolta fondi per sostenere il progetto Viavai: è possibile effettuare donazioni attraverso il sito https://sostieni.link/27491 oppure dare il proprio diretto contributo presso il vivaio il Garden. «L'iniziativa avrà carattere temporaneo - spiegano i progettisti - in attesa di un intervento organico e definitivo dell'area di cui manca ancora una pianificazione certa da parte degli organi preposti. In questo frangente, in questo spazio presente, AltraCittà intende migliorare la vivibilità della via, stimolando la partecipazione attiva dei cittadini e dimostrando che piccole azioni collettive e strategiche possono apportare rapidi benefici alla vita urbana e sociale della comunità».

Massimo Boccucci

