9 Aprile 2021

L'IDEA

GUBBIO Parte da Gubbio il primo docu-reality sul percorso di dimagrimento con il sottile palloncino gastrico tecnologico EllipseIl. L'iniziativa è del Centro medico Cairoli che ha realizzato La Rinascita di Chiara, una serie ambientata in città, visibile sulle piattaforme digitali del centro e sul sito www.centromedicocairoli.com, per raccontare la vita di una persona trattata con tale sistema. Si tratta di una tecnologia innovativa adottata da un anno al centro eugubino, che in breve tempo è diventato un'eccellenza e un punto di riferimento nel centro Italia.

Il progetto è stato ideato e prodotto con l'obiettivo di documentare in 8 puntate le fasi del percorso seguito dalla testimonial Chiara, trentenne eugubina, che esterna scelte e paure, dubbi e risultati sperati dalla prima visita al posizionamento, fino al raggiungimento degli obiettivi in sedici settimane. La tecnologia Allurion e il percorso Ellipse, lanciata dall'americana Allurion Technologies nel 2017, è utilizzata oggi in più di 40 Paesi. La tecnica del sottile palloncino (una pastiglia facile da deglutire) non richiede endoscopia, anestesia, rimozione chirurgica: la procedura è ambulatoriale indolore. Dopo quattro mesi il palloncino, che diventa come un pompelmo, si apre liberando nello stomaco il liquido contenuto per poi essere espulso. «Viene raccontato cosa realmente accade a chi decide di iniziare un importante cambiamento nello stile di vita», spiega Lucia Rossi, direttrice del centro e ideatrice del format insieme all'equipe. La ragazza ha reso pubblica la propria esperienza: «Sono partita dalla consapevolezza che il mio sovrappeso stava diventando un disagio».

Massimo Boccucci

