5 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







L'IDEA

Due associazioni fanno sinergia per «abbellire, con fiori e piante, la città, non solo con balconi, facciate e terrazzi curati, ma anche impreziosendo ingressi, vicoli e piazzette». A promuovere l'iniziativa, il concorso Perugia in fiore, sono le associazioni Rione di Porta Eburnea Aps insieme a Garden Club Perugia.

L'evento, che avrà il patrocinio del Comune, punta a valorizzare il verde nel contesto urbano, stimolando la partecipazione attiva dei cittadini. La partecipazione al concorso è gratuita e l'iscrizione è aperta a tutti i residenti nel territorio comunale. L'allestimento, spiegano i promotori dell'iniziativa green, è a carico dei partecipanti ed è prevista la possibilità di acquisto di fiori e piante, presso i vivaisti sponsor della manifestazione con uno sconto del 15%. Per partecipare al progetto, il bando e il regolamento sono consultabili nel sito internet www.portaeburnea.it. Le iscrizioni potranno essere fatte a partire dall'8 maggio e fino al 30 giugno. Al momento dell'iscrizione i partecipanti riceveranno, insieme all'attestato, l'elenco completo dei vivaisti convenzionati. La premiazione dei vincitori del concorso, che risulta di grande interesse per tutti i quartieri cittadini dove c'è sempre più sensibilità di privati e associazioni nei confronti della cura del territorio e dunque del decoro cittadino, avverrà il 12 settembre.