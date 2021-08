Martedì 31 Agosto 2021, 05:01

LA STORIA

Resta in una cella di Capanne con l'accusa di tentato omicidio il 62enne che giovedì ha accoltellato un vicino di casa, in via Settevalli. Ieri, dopo l'interrogatorio davanti al gip, infatti, il suo arresto è stato convalidato e disposta la misura cautelare in carcere. Un interrogatorio in cui l'uomo, assistito dagli avvocati Paolo Schepis e Franco Libori, ha ribadito dinamica e motivazioni già spiegate al pm Massimo Casucci dopo essersi presentato dai carabinieri di sua spontanea volontà, con tanto di valigia e coltello ancora sporco di sangue. Alla base del suo gesto, ha spiegato, ci sarebbero stati gli atteggiamenti da lui considerati poco consoni nei confronti dei giovani che frequentano l'area in mezzo ai palazzi in cui vivono il 62enne e la vittima, un uomo di 45 anni di origini campane.

Entrambi già noti alle forze dell'ordine, avrebbero avuto modo, negli anni, di litigare spesso. E quasi sempre per gli stessi motivi. «Ci sono certamente vecchi screzi tra i due ha confermato l'avvocato Schepis -, nati appunto dall'aver notato comportamenti non corretti, secondo il nostro assistito». Una versione che adesso è al vaglio degli inquirenti, anche se al momento secondo quanto si apprende - ancora non sarebbe stata considerata veritiera. Certamente una situazione da indagare, anche ascoltando testimonianze e altri vicini, ma sulla veridicità delle accuse dell'uomo non c'è alcuna certezza. E comunque nulla che potrebbe portare, in ogni caso, a giustificare un'aggressione così violenta. Un'aggressione nata al culmine dell'ennesima lite, in cui sono volate parole gravi finché l'uomo, di origini iraniane, artigiano molto conosciuto nella zona in cui abita da anni, non ha tirato fuori il coltello e ha colpito il 45enne due volte. Dopo si è proposto anche di portarlo in ospedale, ma lo ha lasciato lì fino all'arrivo dell'ambulanza, mentre lui è tornato a casa sua. Ha preparato un bagaglio con qualche cambio, ha portato via con sé anche il coltello insanguinato e si è presentato dai carabinieri spiegando con calma quanto appena accaduto. Da lì, sono partite le indagini, i militari lo hanno portato nel palazzo per sequestrare ulteriore materiale ritenuto utile e lo hanno dovuto difendere da un tentativo di linciaggio da parte di un gruppo di amici e parenti della vittima. Che è stata ricoverata in Chirurgia d'urgenza per essere sottoposta a un intervento: l'uomo, in prognosi riservata, secondo fonti ospedaliere sarebbe comunque in via di miglioramento, pronto a spiegare anche la sua versione dei fatti.

E. Prio.