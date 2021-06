2 Giugno 2021

LA STORIA

CITTA' DI CASTELLO Sposerà entro la fine dell'anno David Tacchini. L'ex vicario di San Pio X che ha rinunciato al proprio ministero come Samuele Biondini, titolare della stessa parrocchia, insieme alla futura moglie ha completato le pratiche per le nozze secondo il rito concordatario. Celebrato da un sacerdote, in base agli accordi tra Stato e Chiesa produce effetti religiosi e civili. Dal 28 maggio la pubblicazione di matrimonio è sul sito del comune di Città di Castello, dove resterà per otto giorni. Trascorso questo lasso di tempo bisogna attendere ulteriori quattro giorni per dare modo di presentare opposizione a chi fosse a conoscenza di motivi ostativi che, comunque, nello specifico non esistono. Ottenuto il nullaosta, scattano i centottanta giorni per lo scambio delle fedi. David, 41 anni compiuti in aprile, e Lucia, 39enne, entrambi tifernati di nascita, entrambi impegnati nell'aiuto ai più deboli, avranno tempo fino all'8 dicembre.

Al momento non avrebbero fissato né la data né la chiesa anche se qualche indizio porterebbe a Monte Santa Maria Tiberina, dove si sarebbero rifugiati nelle ore immediatamente successive all'annuncio del vescovo diocesano monsignor Domenico Cancian. «Don David Tacchini, quasi un anno fa, e più recentemente don Samuele Biondini hanno chiesto ed ottenuto dal Santo Padre la dispensa dagli obblighi derivanti dalla Sacra Ordinazione», aveva fatto sapere il presule. «Il presbiterio e tutta la comunità diocesana accolgono con sofferenza ed al tempo stesso con rispetto la libera scelta di David e Samuele», aveva sottolineato.

Per il presidente della Conferenza episcopale umbra, monsignor Renato Boccardo, «un momento difficile e di sofferenza che incide nella storia delle persone interessate e delle chiese locali umbre». David e Samuele, invece, hanno scelto un impenetrabile riserbo, rotto solo da una stringatissima nota in cinque punti per chiarire la vicenda che li ha avuti come protagonisti. In primis, hanno ringraziato«tutti coloro che hanno manifestato il loro affetto nei nostri confronti e tutte le persone con cui abbiamo camminato e continueremo a camminare nell'Amore di Gesù». Quindi hanno puntualizzato: «Non abbiamo rilasciato nessuna dichiarazione, le affermazioni che ci sono state attribuite, in alcuni casi virgolettate, non sono mai rilasciate da noi». Aggiunto: «Smentiamo la notizia diffusa che stiamo per diventare padri». Specificato: «Abbiamo soltanto chiesto e ottenuto la dispensa dal celibato, conseguentemente, secondo le norme vigenti, non possiamo esercitare il ministero». Spiegato: «Abbiamo scelto di non parlare della nostra vita nei giornali o in tv perché crediamo più consono affrontare tale tema in un contesto di relazioni umane e di autenticità».

Walter Rondoni